Sağlık çalışanı 15 yerinden bıçaklandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen bir sağlık personeli ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, beraberinde getirdiği bıçakla sağlık personeline saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 15 defa bıçaklanan sağlık personeli kanlar içinde yerde kaldı.

Saldırgan şahıs, hastane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık personelinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve aynı hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.