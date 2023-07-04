Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor

'Sağlıkta şiddet bitmek bilmiyor' dedirten haber gündemi sarstı. Aksaray'da bir hasta yakını, 46 yaşındaki sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'nı darp ederek sağlıkçının yüzünü kanlar içinde bıraktığı bildirildi.

Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor

DHA’nın haberine göre; Aksaray'da bir hastanenin yataklı servisinde tedavisi süren yakının refakatçisi olarak yanında bulunan 20 yaşındaki İrfan A. yeni çarşaf talebinde bulunup tartıştığı 46 yaşındaki sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'yı darbettiği ifade edildi.

REFAKATÇİ İLE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ARASINDA 'ÇARŞAF' TARTIŞMASI

Olay, saat 07.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin 3'üncü katında tedavi gören yakınının yanında refakatçı olan İrfan A. odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla’ya bağırarak çarşaf istediği bildirildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ 'BEYAZ KOD' VERDİ

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti. Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Diğer sağlık görevlileri 'beyaz kod' verdi. Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.’yı gözaltına aldığı ifade edildi.

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