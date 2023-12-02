Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi

Beyoğlu’nda Karaköy İskelesi’nde buluşan hekimler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı Türkçe ve İngilizce sloganların yazılı olduğu pankartlarla Sirkeci Tren İstasyonu’na doğru yürüdü. Burada doktor Mehmet Muhsin Kefçi, grubun adına bir basın açıklaması yaptı. Kefçi, İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal ve baskının, 7 Ekim’den beri soykırım seviyesine geldiğini ve tüm dünyanın gözleri önünde sürdüğünü söyledi. Kefçi, hastanelerin insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali yaparak hedef alındığını belirtti.

“Hastanelerdeki doktorlar ve sağlık personeli; elektrik, ilaç, oksijen olmadan tedavi vermeye çalışıyor. Ayrıca tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti sunumu da engelleniyor.” dedi. Kefçi, doktorların, sağlık personelinin ve hastaların hedef olmadığını söyledi ve İsrail’in saldırılarının net bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

“Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız” Kefçi, üçüncüsünü yaptıkları sessiz yürüyüşü, ülke genelinde ve dünyada yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. “Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere, dünyadaki tüm doktor, sağlık personeli ve vicdan sahibi insanları eyleme geçmeye çağırıyoruz. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız.” dedi. Kefçi, doktor olarak meslektaşlarını, Gazzelilere zulmeden ilaç firmalarını boykot etmeye çağırdı. Sağlık Bakanlığı’na da hastane eczanelerinde alternatif ilaç kullanılması talebinde bulundu. Kefçi, “Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Hekimler olarak zulme karşı duracağız ve haykıracağız.” dedi.

Yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ve çok sayıda vatandaş da katıldı.