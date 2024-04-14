Sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

Kaynak: İHA
Sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
Erzurum’da sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerinin 22. Haftasında bir araya geldi.

Erzurum, Lala Mustafa Paşa Camisi’nin önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlardan da destek geldi.

Sağlık çalışanları adına konuşma yapan Dr. Kübra Kayaalp Göğebakan, 22’inci defa bir araya geldiklerini belirtti ve eylemlerinin kar kış demeden devam edeceğini ifade etti.

Göğebakan, “İsrail de Müslüman kardeşlerimize bayram seyran dinlemeden zulmediyor, çocuk-sivil bakmadan öldürüyor! Ramazan-iftar anlamadan aç bıraktı, aç bırakıyor! Sağlıkçı-hastane önemsemeden bombalıyor.” açıklamasında bulundu.

Defalarca bilinçlenmenin ve boykotun önemine değindiklerini ifade eden Göğebakan, “Bugün biz değil konuğumuz Kudüs konuşacak. Mescidi Aksayı üzerinde bulunduran, Filistin'in başkenti olan Kudüs konuşacak” ifadelerini kullandı.

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