Sağlık çalışanları iş bırakıyor. Aman hastalanmayın

Sağlık çalışanları yarın, memur maaşı zammını protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Sağlık çalışanları iş bırakıyor. Aman hastalanmayın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan son verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. AKP, memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 17,55 ve seyyanen 8 bin 77 lira zam yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası, söz konusu zammı protesto etmek için yarın ülke genelinde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, bugün yaptığı açıklamada, diğer sendikaları da eyleme davet ederek şunları söyledi:

Siyasi iktidarın zam teklifi, memurlar için sefalet demektir. Daha önce de pek çok kez altını çize çize söylediğimiz gibi, kamu emekçilerinin ısrarla yoksullaştırılmasını kabul etmiyoruz. Göz göre göre, oldubitti ile kamu çalışanlarını açlığa ve sefalete mahkum edemezsiniz. Genel Sağlık-İş olarak kamu emekçilerinin çığlığını, sesimizi duymayanlara duyuracağız.

Genel Sağlık-İş olarak, acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in de desteğiyle yine sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü HEP-SEN ile birlikte karar alarak, 7 Temmuz 2023 tarihinde tüm yurt genelinde bir gün iş bırakıyoruz.

Açlığı, sefaleti, adaletsizliği içine sindiremeyen tüm kamu emekçilerini ve örgütlerini; özellikle rengi sarı olmayan, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü sendikaları iş bırakma eylemine katılmaya davet ediyoruz. Yarınlar direnen, mücadele eden kamu emekçilerinin olacak.

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