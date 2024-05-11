Sağlık personelleri yarıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık personelleri yarıştı
Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde spor turnuvası gerçekleştirildi.

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri arasında spor turnuvası düzenlendi. Turnuvada satranç, bowling, masa tenisi ve tavla yarışları yapıldı.

Turnuvada 70 sağlık personeli kıyasıya yarıştı. Ödüller verilirken İlçe Sağlık Müdürü Serap Saruhan Akkum açıklamalar yaptı.

Akkum, bu tür aktivitelerin personellerin sosyalleşmesi ve dayanışması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Akkum, "Önemli olan yarışı kazanmak değil, yarışmaya katılmaktır. Sosyalliğin her alanda yaşanabilmesi, insan kalitesinin de yükselmesi demektir" diyerek tüm personelini kutladı.

ssss.jpeg

Son Haberler
Fatih Terim kızıyla paslaştı. Sosyal medya yıkıldı Magazin
Fatih Terim kızıyla paslaştı. Sosyal medya yıkıldı
Tosun Paşa’nın fiyatı 1 otomobil kadar! Günde 10 kilo yiyor tartılması 6 saat sürüyor Ekonomi
Tosun Paşa’nın fiyatı 1 otomobil kadar! Günde 10 kilo yiyor tartılması 6 saat sürüyor
Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir? Magazin
Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir?
Ağda, ip ve cımbızı unutun! Bir kaşıkla tüyleri yok edin Gündem
Ağda, ip ve cımbızı unutun! Bir kaşıkla tüyleri yok edin
Elazığ’da bir tavuk çiftliği yandı. Yüzlerce tavuk telef oldu Gündem
Elazığ’da bir tavuk çiftliği yandı. Yüzlerce tavuk telef oldu
Kritik derbi öncesi 13 futbolcu tehlikede Spor
Kritik derbi öncesi 13 futbolcu tehlikede
Türker İnanoğlu'nun dev bağışı ortaya çıktı. Ölmeden önce yaptığıyla hayran bıraktı Gündem
Türker İnanoğlu'nun dev bağışı ortaya çıktı. Ölmeden önce yaptığıyla hayran bıraktı