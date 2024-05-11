Sağlık personelleri yarıştı

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri arasında spor turnuvası düzenlendi. Turnuvada satranç, bowling, masa tenisi ve tavla yarışları yapıldı.

Turnuvada 70 sağlık personeli kıyasıya yarıştı. Ödüller verilirken İlçe Sağlık Müdürü Serap Saruhan Akkum açıklamalar yaptı.

Akkum, bu tür aktivitelerin personellerin sosyalleşmesi ve dayanışması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Akkum, "Önemli olan yarışı kazanmak değil, yarışmaya katılmaktır. Sosyalliğin her alanda yaşanabilmesi, insan kalitesinin de yükselmesi demektir" diyerek tüm personelini kutladı.