Sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz 6 besin

Kış aylarının gelmesiyle güzelliğimizi korumak için her ne kadar dışarıdan kozmetik ürün kullanımına ihtiyaç duysak da bunu içeriden desteklemek de ciddi önem taşıyor. Bu noktada devreye cilt sağlığımızı koruyan süper besinler ortaya çıkıyor. İşte o besinler.

AVOKADO

Avokado, sağlıklı ve fit kahvaltıların olmazsa olmazı. Ancak bunun yanı sıra sahip olduğu sağlıklı yağlarla cilt sağlığına da katkıda bulunuyor. Cildin nemlenmesine, çevresel faktörlere ve güneş hasarına karşı korunmasına destek veriyor. A, C ve e vitamini açısından çok zengin olan avokado cilt sağlığı için çok önemli.

YABAN MERSİNİ

Antioksidan bakımından yüksek değerlere sahip olan yaban mersini hem yaşlanmanın önüne geçiyor hem de hücrelerin dış etkenlerden korunmasına yardımcı oluyor.

KALE SEBZESİ

Gıda sektörünün son dönemde yükselen yıldızı olan kale sebzesi, dünyanın en sağlıklı bitkileri arasında gösteriliyor. Yüksek oranda demir vitamini içeren bu bitki, K vitamini de içeriyor. Cildin daha hızlı iyileşmesini sağlayan bu besin kaynağı ameliyat sonrası cildin kendini toparlaması için tavsiye ediliyor.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Cilt sağlığına ve güzelliğini en çok katkı yapan A vitamini içeren tüm besinler tavsiye ediliyor. Bu noktada devreye havuç giriyor. A vitamini deposu olan havuç, hücre dejenerasyonunu sağlıyor ve vücudun erken yaşlanmasını önlüyor. Elma ve portakalın da bu görevi üstlendiği belirtildi.

BİBER

Biber, içerdiği antioksidan sayesinde hücrelerin korunmasına, kırışıklıkların azalmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Biberin ayrıca turunçgillerden daha fazla C vitamini içerdiği de belirtiliyor.

YAĞLI BALIKLAR

Yüksek oranda Omega 3 yağ asiti içeren somon, sardalya gibi balıklar, cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Cildin daha parlak ve daha nemli görülmesini sağlıyor. Ciltte sivilcelerin oluşmasına neden olan iltihapların azalmasına da destek veriyor.