Sağlıklı saçların sırrı mideden mi geçiyor? İşin uzmanları açıklıyor

Harvard Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Anthony Rossi, saç sağlığı için dengeli bir diyetin önemine dikkat çekti:

"Saç, proteinlerden oluşur ve saç kökleri büyümesi için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Yetersiz beslenme, saçların zayıflamasına ve dökülmesine yol açabilir. Özellikle biotin, çinko ve demir gibi besin öğeleri saç sağlığı için hayati öneme sahiptir."

Stanford Üniversitesi Beslenme Uzmanı Dr. Mary Ann Johnson ise, saç sağlığını korumak için besin kaynaklarının çeşitliliğinin önemine değindi:

"Sağlıklı saçlara ulaşmanın yolu, yalnızca protein değil, aynı zamanda C vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi bileşenlerden zengin bir diyetle mümkündür. Bu besinler, saç foliküllerini besler ve saçların canlı görünmesine yardımcı olur."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN BESİN ÖĞELERİ

1. Biotin (B7 Vitamini): Journal of Cosmetic Dermatology'de yayımlanan bir araştırma, biotinin saç büyümesini hızlandırdığını ve saç tellerini güçlendirdiğini göstermekte. Biotin yönünden zengin besinler arasında yumurta, badem ve avokado bulunur.

2. Çinko: Dermatologic Clinics dergisinde yayımlanan bir çalışma, çinko eksikliğinin saç dökülmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtmekte. Çinko açısından zengin besinler arasında kabak çekirdeği, kırmızı et ve deniz ürünleri sayılabilir.

3. Omega-3 Yağ Asitleri: Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology 'de yayımlanan bir araştırma, omega-3 yağ asitlerinin saç foliküllerini güçlendirdiğini ve saç derisindeki iltihabı azalttığını ortaya koydu. Somon balığı, ceviz ve keten tohumu gibi besinler omega-3 kaynağı.

4. Demir ve Vitaminler: British Journal of Dermatology 'da yayımlanan bir başka araştırma, demir eksikliğinin saç dökülmesine neden olabileceğini ve demir açısından zengin bir diyetin bu sorunu önleyebileceğini göstermekte. Ayrıca, C vitamini içeren meyve ve sebzelerin tüketimi, demir emilimini artırır.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

1. Protein Kaynakları: Tavuk, hindi, yumurta ve süt ürünleri gibi yüksek proteinli besinleri tüketerek saç köklerini güçlendirin.

2. Vitaminler ve Mineraller: Ispanak, brokoli ve renkli sebzeler gibi demir ve vitamin bakımından zengin gıdaları diyetinize dahil edin.

3. Omega-3 Zengin Besinler: Somon, sardalya ve ceviz gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar saçları nemlendirir ve saç tellerini güçlendirir.

4. Doğal Yağlar ve Tohumlar: Avokado, badem ve ayçiçeği tohumu gibi sağlıklı yağlar içeren besinler, saçların parlaklığını artırır.

5. Bol Su ve Dengeli Sıvılar: Saç derisinin nemli kalması için yeterli su tüketimine özen gösterin.

BESLENMEYLE GELEN SAĞLIKLI SAÇLAR

Sağlıklı saçlara sahip olmak için sadece saç bakım ürünlerine değil, aynı zamanda beslenmenize de dikkat etmelisiniz. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir diyet, saçların canlılığını ve dayanıklılığını artırabilir. Dengeli bir beslenme planı ile hem vücudunuzu hem de saçlarınızı daha sağlıklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Anthony Rossi, "Saç, proteinlerden oluşur ve saç kökleri büyümesi için vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Özellikle biotin, çinko ve demir gibi besin öğeleri saç sağlığı için hayati öneme sahiptir" dedi.

Dr. Mary Ann Johnson ise ekledi:

"Omega-3 yağ asitleri ve C vitamini gibi bileşenlerden zengin bir diyet, saçların canlı görünmesine yardımcı olur. Sağlıklı saçlara ulaşmak için dengeli ve zengin bir beslenme şarttır."