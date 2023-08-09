Sağlıkta randevu krizi derinleşiyor

Devlet Hastanelerinde yaşanan randevu alamama sorunu büyürken hastalıkların teşhi için yapılan testler de uzun sürüyor.

Sağlıkta randevu krizi derinleşiyor

Son dönemlerde hastanelerde randevu bulmak zorlaştı. AKP iktidarının “sağlıkta çağ atlıyoruz” açıklamaları geri planda kaldı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Ankara’da kamu hastanesinin genel cerrahi bölümünde tedavi gören bir yurttaşa da 3 ay sonraya MR randevusu verildi.

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Sağlığa erişemeyen yurttaşın özele yönlendiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Büyük bir grup, TÜİK araştırmalarında da ortaya çıktığı gibi hekime dahi başvuramıyor. MR, tomografi, USG gibi işlemler ayları buluyor. Yurttaş özel görüntüleme merkezlerini tercih edebiliyor” dedi. Yalçınkaya, “Yurttaşın özele gitmesine imkhån yoksa bütçesinden tamamlayıcı sağlık sigortasına kaynak ayırıyor ya da aylarca tedavisinin sonlanmasını bekliyor. Bu da yurttaşın sağlığını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.

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