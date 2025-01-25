Sağlıkta sanal gerçeklik devrimi! Uzmanlardan tam not

Özellikle psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde umut vadeden bir yöntem olarak öne çıkan sanal gerçeklik terapisi (VRT), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), fobiler, anksiyete ve hatta bazı bağımlılık türleri gibi birçok soruna karşı etkili çözümler sunuyor.

Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar, sanal gerçeklik terapilerinin geleneksel tedavi yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve etkili sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

Örneğin, Journal of Anxiety Disorders dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sanal ortamda korkularıyla yüzleşen fobisi olan hastaların, geleneksel yöntemlerle tedavi görenlere göre daha kısa sürede iyileşme gösterdiği belirlendi.

Araştırmacılar, sanal gerçeklik ortamlarının kontrollü ve güvenli bir şekilde korku tetikleyicilerine maruz kalmayı sağladığını, bu sayede hastaların kaygıyla başa çıkma becerilerinin daha etkili bir şekilde geliştiğini belirtiyor.

Psikiyatrist Prof. Dr. Emily Carter (Stanford Üniversitesi), sanal gerçeklik terapisinin özellikle TSSB tedavisinde önemli bir fark yarattığını vurguluyor:

“Sanal gerçeklik ortamları, travmatik olayları güvenli bir şekilde yeniden deneyimlemeyi ve böylece hastaların duygusal yüklerini hafifletmelerini sağlıyor. Bu yöntem, özellikle savaş gazileri ve doğal afet mağdurları gibi travmatik yaşantıları olan kişiler için umut verici sonuçlar veriyor.”

Klinik psikolog Dr. Michael Chen (Harvard Tıp Fakültesi) ise VRT'nin fobiler üzerindeki etkisini şöyle açıklıyor:

"Sanal gerçeklik, hastaları korktukları durumlarla kademeli olarak yüzleştirmemize olanak tanıyor. Örneğin, örümcek fobisi olan bir hastayı önce sanal bir örümcekle, daha sonra da gerçek bir örümcekle karşılaştırarak, korku tepkisini yavaş yavaş azaltabiliyoruz. Bu yöntem, geleneksel maruz kalma terapilerinde yaşanan kaygıyı minimize ediyor ve daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor."

TÜRKİYE'DE SANAL GERÇEKLİK TERAPİSİ

Türkiye'de de sanal gerçeklik terapisi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bazı özel kliniklerde ve üniversite hastanelerinde bu yöntem kullanılmaya başlandı.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) de bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve sanal gerçeklik terapisi uygulamalarının yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyor.

TPD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Demir, "Sanal gerçeklik terapisi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve uzman psikologlara erişimi kısıtlı olan kişiler için büyük bir potansiyele sahip. Bu sayede daha fazla insanın ruh sağlığına ulaşabilmesine olanak tanıyabiliriz" diyor.

GELECEK VAAT EDEN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ

Sanal gerçeklik terapisi, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde yeni bir dönem açıyor. Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu yöntemin geleneksel tedavilere kıyasla daha hızlı, etkili ve erişilebilir bir seçenek olduğunu gösteriyor. Sanal gerçeklik teknolojisinin gelişimiyle birlikte, bu alanda daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve daha fazla insanın ruh sağlığına katkı sağlaması bekleniyor.