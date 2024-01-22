Sagopa Kajmer ve Fuat Engin'den küfürlü kavga

Kaynak: Haber Merkezi
Sagopa Kajmer ve Fuat Engin'den küfürlü kavga
Ünlü rapçiler Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medyada birbirine girdi.

Fuat Ergin, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Sana rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda '2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" şeklindeki soruya, Ceza ve Sagopa Kajmer'i kastederek "Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak." cevabını verdi.

Sagopa Kajmer, Fuat Ergin'in sözlerine karşılık olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sagopa Kajmer ise Ergin’e ait ‘Rast Gele Kazara’ isimli şarkının sözlerini küfürlü bir notla hesabından paylaştı.

Kajmer, "Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir; Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu da üç... Bir de şu s.. şarkını dinle." dedi.

Fuat Ergin, Sagopa Kajmer’in sözlerine şöyle yanıt verdi:

“S…k senin tarikat t…ı yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp g…ü kurtarmaya çalışma sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya”

Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Fuat Ergin, "Sen önce bi ÖSS birincisi olduğunu ispat et ondan sonra raple ilgili dediklerine inansın millet. Kadın ve çocuk dövdüğünü de unutmadık. Senle kendini kıyaslayanı..." ifadelerini kullandı.

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