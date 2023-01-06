Kalp durduran maç tekrar oynanmayacak

Hamlin'in ise durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Amerikan Futbol Ligi NFL'in 17. haftasında oynanan Cincinnati Bengals-Buffalo Bills karşılaşmasıyla ilgili karar açıklandı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, pazartesi günün oynanan ve son çeyreğin bitimine 6 dakika kala Damar Hamlin'in kalbinin durmasının ardından yarıda kalan Cincinnati Bengals-Buffalo Bills maçının oynanmayacağı ve her iki takımın da sezonu bir maç eksik tamamlayacağı belirtildi.

Öte yandan Damar Hamlin'den ise iyi haber geldi. ESPN'de yer alan haberde, Hamlin'in yazarak iletişim kurmaya başladığı ve durumunda ilerleme olduğu belirtildi.