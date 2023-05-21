Şahan Gökbakar: Araplar tapuları zurna yapıp Türk Pasaportu alıyorlar

Editör: Ersoy Özdem

AKP iktidarı döneminde yabancıların gayrimenkul alımına karşılık Türk vatandaşlığı alması sağlandı. Türkiye’ye bir kez bile gelmemiş Araplar, Türk vatandaşlığı alıp ‘oy kullanma’ hakkına sahip oldu.

İktidarın bu politikası sayesinde Türk vatandaşlığı ‘alımı’ için özellikle Araplar ‘danışmanlık ofisleri’ kurdu.

Konut karşılığı özellikle Arap ülkelerinden gelenlere vatandaşlık verilmesi uygulaması tepki çekmeye devam ediyor.

Bu şirketlerden birinin videosunu paylaşan Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Araplar tapuları zurna yapıp Türk pasaportu alıyorlar! Bunu da vatan haini denilen Muhalefet mi yaptı? Milli ve muhafazakar kardeşim, ecdadımız bu vatanı kanlarıyla kurtarmadı mı? Türk vatandaşlığının parayla satılmasına vicdanın nasıl el veriyor”