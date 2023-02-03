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  • Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı fena ti'ye aldı. Kendini programa yerleştirdi

Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı fena ti'ye aldı. Kendini programa yerleştirdi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, CNN Türk'te canlı yayın sırasında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı'yı hazırladığı videoyla ti'ye aldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 04:07
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Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı fena ti'ye aldı

Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı fena ti'ye aldı. Kendini programa yerleştirdi
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'yı, hazırladığı videoyla ti’ye aldı.

Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti.

Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" dedi.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım. Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı ti’ye aldı.

Skeçte CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.

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Ben kemal geliyorum
3.02.2023 05:19
Rezillik başı bozuk densizlik o kadar seviyesi düşükki zaten programın yandaslık ve yalakalık üzerine oturtulmuş olduğunun resmi  
 
Mk
3.02.2023 04:41
cnnTürk asla izlenmiyorum paralı asker ve inşallah bu paralı askerliğinin bedeli sorulur günü gelince  
 
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