Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnak kesen Hakan Bayrakçı'yı fena ti'ye aldı. Kendini programa yerleştirdi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'yı, hazırladığı videoyla ti’ye aldı.

Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi gündem olmuş, Bayrakçı özür dilemişti.

Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" dedi.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından "Canlı yayında kişisel bakım. Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım" notuyla paylaştığı videoda Bayrakçı'yı ti’ye aldı.

Skeçte CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.