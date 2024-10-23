Şahan Gökbakar çıldırdı! Bahçeli'nin sözlerine isyan etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapması gündeme bomba gibi düştü. Şahan Gökbakar Bahçeli'ye X’te çok sert tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada büyük bir kısım Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi.

Daha 2 yıl once Kılıcdaroglu gelirse terorist başını salacak, teroristler Kilicdaroglu'na haydi diyor diye montaj videolarla, terör ve teröristle işbirliği yapıyor bunlar falan diye her yerde halkı işleyerek seçim kazanmadınız mı?

2 yıl oldu ya daha. Şimdi "Öcalanın tecriti… pic.twitter.com/m3IHd6NVoz — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) October 23, 2024

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şahan Gökbakar bu konuda sessiz kalmadı. Gökbakar kişisel sosyal medya hesabından "Daha 2 yıl önce Kılıçdaroğlu gelirse terörist başını salacak, teröristler Kılıçdaroğlu'na haydi diyor diye montaj videolarla, terör ve teröristle iş birliği yapıyor bunlar falan diye her yerde halkı işleyerek seçim kazanmadınız mı? 2 yıl oldu ya daha. Şimdi 'Öcalan'ın tecriti kalksın, meclise gelsin konuşsun' falan... Ya biz neyin içindeyiz böyle? Nasıl oluyor bu kadar? Gerçekten nedir bu yaşadığımız?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Ünlü komedyen Gökbakar'a bu sözlerinden dolayı takipçilerinden destek geldi.