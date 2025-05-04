Şahan Gökbakar çıldırdı! Saldırı sonrası adalete isyan etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışı Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Özür Özel,"Bugün barışın konuşulması lazımdı. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için saldırının gerçekleşmesine ön açtı, yol verdi" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan saldırganın başka suçları da olduğu ortaya çıktı.

Şahan Gökbakar ise yaşanan saldırıda korumalara dikkat çekti.

"KORUMALAR DAHİL HERKES İZLİYOR"

Gökbakar yaşananlara isyan ederek şunları yazdı:

"İki çocuğunu öldürmüş bir katil, elini kolunu sallayarak Özgür Özel'in yanına kadar geliyor ve suratının ortasına vurabiliyor!!! Korumalar dahil herkes izliyor! Ya elinde bir silah olsa!?! Bu nasıl bir koruma zafiyeti? Ayrıca bu ve bunun gibi katiller, hırsızlar, sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşırken! Hukuk ve adalet için anayasal hakkını kullanan gençler hapiste... Başka söze gerek var mı?"