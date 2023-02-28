28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kınık’a sipariş verdi: Barbunya kaça?

Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kınık’a sipariş verdi: Barbunya kaça?

Kızılay'ın AHBAP'a çadır ve konserve sattığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Skandala tepki gösteren isimlerden Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a “Barbunya kaça?” diye sordu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:32
Takip Et

Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kınık’a sipariş verdi

Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kınık’a sipariş verdi: Barbunya kaça?
+
Aa
-

Türkiye'yi sarsan on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin üzerinden geçen zamana rağmen çatır ihtiyacının giderilmemesine ilişkin tartışmalar sürerken Kızılay'da skandalı patladı. Depremden etkilenen vatandaşlar soğuk havayı dışarda geçirirken Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması tepki topladı.

Derneğin Kurucu Başkanı Haluk Levent'in de Kızılay’dan 2 bin 50 adet çadır satın alındığını doğrulaması üzerine skandal Türkiye gündemine oturdu. Kar amacı gütmeye başlayan Kızılay’ın depremde yaraları sarmaya çalışan STK’lara çadır satması büyük tepkilere neden oldu.

Levent’in katıldığı bir TV programında Kızılay’dan barbunya ve kuru fasulye de satın alması tepkilerin daha da büyümesine sebep oldu.

Oyuncu Şahan Gökbakar da duruma iğneleme yaparak Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın fotoğrafını Twitter hesabından “Barbunya kaça?” notu ile paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.