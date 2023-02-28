Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kınık’a sipariş verdi: Barbunya kaça?

Türkiye'yi sarsan on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin üzerinden geçen zamana rağmen çatır ihtiyacının giderilmemesine ilişkin tartışmalar sürerken Kızılay'da skandalı patladı. Depremden etkilenen vatandaşlar soğuk havayı dışarda geçirirken Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması tepki topladı.

Derneğin Kurucu Başkanı Haluk Levent'in de Kızılay’dan 2 bin 50 adet çadır satın alındığını doğrulaması üzerine skandal Türkiye gündemine oturdu. Kar amacı gütmeye başlayan Kızılay’ın depremde yaraları sarmaya çalışan STK’lara çadır satması büyük tepkilere neden oldu.

Levent’in katıldığı bir TV programında Kızılay’dan barbunya ve kuru fasulye de satın alması tepkilerin daha da büyümesine sebep oldu.

Oyuncu Şahan Gökbakar da duruma iğneleme yaparak Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın fotoğrafını Twitter hesabından “Barbunya kaça?” notu ile paylaştı.