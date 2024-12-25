Şahan Gökbakar’ın asgari ücret tepkisi gündem oldu! Halka sabır diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar’ın asgari ücret tepkisi gündem oldu! Halka sabır diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından halka sabır diledi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

i.webp

YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

2025 yılında geçerli olacak rakam 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete bu kapsamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücret için kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Asgari ücret eleştirilerine bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

t.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi.

Ünlü isme; 'Benim tuzum kuru diyorsun abi', 'En az 26 olmalıydı.', 'Amin Şahan amin', 'Bu millete yazık değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Son Haberler
Brent petrolde Noel arası
Brent petrolde Noel arası
Sosyal medya paylaşımı ele verdi: Sanal devriye ekipleri yakaladı
Sosyal medya paylaşımı ele verdi: Sanal devriye ekipleri yakaladı
Deniz Akkaya, "depremzedelerin paralarını çalıyor" demişti! Haluk Levent şikayetinden vazgeçti
Deniz Akkaya, "depremzedelerin paralarını çalıyor" demişti! Haluk Levent şikayetinden vazgeçti
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti. Portekiz’de ortalığı salladı
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti. Portekiz’de ortalığı salladı
Birden fazla telefon kullananlar dikkat! Sağlığa büyük zararı ortaya çıktı
Birden fazla telefon kullananlar dikkat! Sağlığa büyük zararı ortaya çıktı