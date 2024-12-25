Şahan Gökbakar’ın asgari ücret tepkisi gündem oldu! Halka sabır diledi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

2025 yılında geçerli olacak rakam 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete bu kapsamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücret için kısa sürede sosyal medyada yorum yağdı. Asgari ücret eleştirilerine bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi.

Ünlü isme; 'Benim tuzum kuru diyorsun abi', 'En az 26 olmalıydı.', 'Amin Şahan amin', 'Bu millete yazık değil mi?' gibi yorumlar yapıldı.