Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuk Türk çıktı. Bakın kimin nesiymiş

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuk Türk çıktı. Bakın kimin nesiymiş

Dün oynanan Türkiye-Portekiz maçında bir minik taraftar, sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çekilmişti. İşte herkesin konuştuğu o minik çocuk...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nun ikinci karşılaşmasında, Türkiye ve Portekiz BVB Stadyumu'nda mücadele etti.

Maçın 68. dakikasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

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Minik bir taraftar, tribünden atlayıp hızla sahanın ortasına doğru ilerledi ve Portekiz'in ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yanına ulaştı.

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Ronaldo, genç hayranının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Küçük taraftar, güvenlik görevlilerinden kaçarak sahadan ayrılmaya çalıştı, ancak sonunda yakalanarak dışarı alındı.

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SAHAYA GİREN MİNİK TÜRK ÇIKTI
Sahaya giren minik taraftarın adı Berat ve10 yaşında.

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KSV Hessen Kassel takımının U11 golcüsü.

Maçtan önce arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Kimse bunu yapacağına inanmadı.

Ama o çok kararlıydı ve tribünde babasına "tuvalete gidiyorum" dedi, sonra sahaya atladı.

Yaptığı açıklamada, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.

Babası Çetin "Birden onu yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı." şeklinde konuştu.

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UEFA CEZA VERMEDİ
UEFA yaşı küçük diye ceza vermedi ve sadece uyardı.

'Peki tekrar yapacak mı?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Hayır! Çok fazla para ödemek zorunda kalacağımızdan çok korkarım."

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