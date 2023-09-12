Şahdamarında baloncuk oluşan 1,5 yaşındaki Ahmet bebeğin mucize kurtuluşu

Bebeklerde çok az sayıda görülen beyin damar baloncuğu şikayetiyle bir hastaneye getirilen 1,5 yaşındaki Ahmet bebek, yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Kıbrıs’ta yaşayan 1,5 yaşındaki Ahmet bebek, ailesiyle birlikte Mersin’e tatile geldiğinde bir gece ağlayarak uykusundan uyandı. Bebeğinin nöbet geçirdiğini fark eden anne Hülya Karademir, önce Mersin’deki bir hastaneye başvurdu. Hastanede çekilen tomografi sonucu bebeğin beyninde bir kanama ve beyin damar baloncuğu tespit edildi. Daha sonra Ahmet bebek, ileri özelleşmiş hekim ihtiyacı dolayısıyla Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu ve ekibi tarafından tedavi altına alındı.

Bebeklerde nadir görülen ve şahdamarın iki çatalının birleştiği yerde oluşan baloncuk, kasık damarlarından beyin damarlarına ulaşarak, damar baloncuğuna zarar vermeden kapalı beyin cerrahi ameliyatı ile hem bağlandı hem de stent takıldı.

Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu, ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ahmet bebeğin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

“BALONCUĞUN TEDAVİSİNİ YAPMAK İÇİN HASTANIN KASIĞINDAN KATETER İLE BEYNE ULAŞTIK”

Beyin Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu, yaptığı açıklamada, çocukluk çağında bu baloncukların kanaması ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek, “Gerçekten literatürde de çok az sayıda olgu mevcut. Bir elin parmaklarından daha az yayın mevcut. Böyle bir çocuğun tedavisi üstlendik. Bizim için de farklı bir süreç oldu. Baloncuğun tedavisini yapmak için hastanın kasığından kateter ile beyne ulaştık. Aynı kateterden hem baloncuğu kapattık hem de aynı kateterden stenti yerleştirdik. İşlem sırasında herhangi bir sorunumuz olmadı. İşlem sonrasında hastamızı yaklaşık 48 saat süreyle yoğun bakımda beyindeki basıncın azalması için ilaç tedavisi ve medikal eşliğinde sedasyonla (uyutarak) takip ettik. Ondan sonraki süreçte de yavaş yavaş uyandırma işlemini yaptık. Ondan sonraki takiplerinde giderek kanamasının azaldığını gördük. Baloncuğun da kapalı olduğunu gördük. Daha sonra hastamızı servise aldık. Servise aldıktan sonraki süreçte de aile de olayın içerisine geldi ve şükürler olsun kendisi oldukça iyi bir durumda” dedi.

“KAN SULANDIRICILARI ÇOK NADİREN BU YAŞ ÇOCUKLARDA KULLANILMAKTA”

Ahmet bebeğin tedavisinde kan sulandırıcı kullanmaları gerektiğini ifade eden Dağlıoğlu, “Kan sulandırıcıları çok nadiren bu yaş çocuklarda kullanılmakta. O yüzden biz de mevcut daha önceki tecrübelerimize dayanarak, tedavimizin dozuna ona göre başladık. Bir ilacın dozunu çocuğa göre ayarlayarak uyguladık” ifadelerini kullandı.

“NÖBET GEÇİRDİĞİNİ ANLADIM”

Anne Hülya Karademir de bir gece 1,5 yaşındaki oğlunun ağlayarak uyandığını dile getirerek, “Önce emmek istediğini anladım. Sonra baktım kramp girdi, kaskatı kesilmişti. Nöbet geçirdiğini anladım. Direkt hastaneye başvurduk. Üniversite hastanesinde önce epilepsi olduğunu söylediler. Sonra tomografi çekilince kanamanın olduğunu gördüler. Sonra Ankara’ya sevk ettiler bizi. Ambulansla Ankara’ya geldik” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMU BANA KAVUŞTURDULAR”

Ameliyata aldıklarını dile getiren Karademir, “Çok başarılı bir ameliyattı. Sağ olsunlar çok iyi oldu, çok şanslıyız böyle bir hastaneye geldiğimiz için. Çocuğumu bana kavuşturdular. Önce Rabbime sonra Ergün hocama çok teşekkür ediyorum. Şu an durumu iyi. Gün geçtikçe durumu daha iyiye gidiyor. Önce tepkisizdi, direkt duvara bakıyordu. İkinci günü bizi görmeye başladı. Sonra yavaş yavaş elini, kolunu hareket ettirmeye başladı. Gülümsemeye başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kolay değil uzun bir süreç bizi bekliyor ama çok şükür çocuğum sağlıklı bir şekilde benim yanımda. Hastanedeki hemşirelere, Ergün hocama çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Dağlıoğlu, Beyin Cerrahi Kliniğinin yılda binden fazla kapalı beyin ameliyatı gerçekleştirerek, Türkiye'de damar hastalıklarının tedavi edildiği en önde gelen kliniklerden biri haline geldiğini ifade etti.