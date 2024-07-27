Sahibinden evlenmek isteyenlere ilan. Nerede olduğunu merak edenler tıklasın

Kiralık ev, alışveriş ürünleri, satılık ev veya araba ilanlarının olduğu ve ticaretin yapıldığı online platform Sahibinden.com’da zaman zaman dikkat çeken ilanlar olabiliyor.

Bazen ev ilanlarının yüksek fiyatta olması ve evin kullanılamayacak derecede olması gündem olmuştu. Bu kez Sahibinden evlenmek isteyenlere bir ilan açtı.

BEKAR GİRENLER EVLİ ÇIKIYOR

Bursa Nilüfer'deki kiralık ev ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. İlan sahibinin ilanı "Bekar olarak tutan herkesin evlenerek çıktığı daire tekrar boş." başlığıyla paylaştığı görüldü.

Evin detaylarına ve özelliklerine yer verilen ilan viral oldu. Evin kira bedeli için ise 24 bin TL istendi.

Bina yaşının 11-15 arası olduğu evin 2. Katta olduğu ve 2+1 ev olduğu belirtildi.

Evin lüks bir sitede yer aldığı da görüldü. Sosyal medyada yorum ve paylaşımlar art arda geldi.

GELEN YORUMLARDAN BAZILARI:

Evlendirme dairesi mi bu.

Hemen kalmam lazım.

Okunmuş ev.

Duvarların dili olsa da konuşsa.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ ŞARTI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan bir ilan sitesinde öğrenciler için koyulan kiralık ev ilanı geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. İlanı görenler şaşıp kalmıştı. İlanda evi tutmak isteyen öğrencilerden bazı özel şartlar istenilmişti. İlanda öğrencinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinden BB ve üzeri not alması şartı koyulmuştu.