Sahibinden satılık aile sağlığı merkezi

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; 2005 yılında Düzce’de başlayan ve daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaşan aile hekimliği sistemi, yıllar içinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bina eksiklikleri, sağlıkta şiddet, idari iş yükleri ve hak kayıpları gibi sorunların yanı sıra, son dönemde artan kira bedelleri ve mülk sahipleriyle yaşanan problemler aile hekimlerini zorluyor. Bazı durumlarda, aile sağlığı merkezi (ASM) binalarının satışı gündeme geliyor ve bu durum hekimlerin çalışma koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Son dönemde, İzmir ve Burdur'daki ASM binalarının satışa çıkarılması, aile hekimleri arasındaki rahatsızlığı artırdı. Burdur’da 8 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu bina 10 milyon 100 bin TL’ye satışa çıkarıldı. İzmir'de ise Balçova’daki 4 No’lu Nusret Fışek Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu binanın yüzde 25 hissesi 3 milyon 250 bin TL karşılığında satılık ilanına kondu. Bu satışlar, aile sağlığı merkezlerinde kira problemlerini büyütüyor ve hekimler yeni sahiplerin fahiş kira talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

'KİRA PROBLEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ ZORLAŞTIRIYOR'

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr. Muhteber Çolak, mülkiyeti kamuya ait olmayan aile sağlığı merkezlerinin bina sorunlarının giderek arttığını belirtiyor. Çolak, sağlık kurumlarının sürekli yer değiştirmesinin mahalleye hizmet veren sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Bu tür satışların, kira artışlarına ve dolayısıyla mahkemelik süreçlere yol açtığını ifade eden Çolak, kendi çalıştığı binanın da yıkım kararı bulunduğunu ancak yeni bir yer bulunamadığı için hizmete devam ettiklerini belirtti. Çolak, “Yıkım kararı olan binada çalışmaya devam ediyoruz. Bu da hem bizim hem de hastalarımız için ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

'AİLE HEKİMLERİ TEHDİT EDİLİYOR VE MAHKEMELİK OLUYOR'

Dr. Çolak, bazı aile hekimlerinin kira ödemekte zorlandığını ve bina sorununun aile hekimliği sistemini ciddi tehdit altına aldığını söyledi. “Birçok aile hekimi satıldığında yeni mülk sahibi hemen ciddi bir kira artış istiyor. Doktorların tehdit edildiğini bile biliyoruz. Mahkemelik olan meslektaşlarımız var” diyen Çolak, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve güvenli bir şekilde verilebilmesi için aile sağlığı merkezlerinin deprem dayanıklı ve müstakil binalarda olması gerektiğini ifade etti.