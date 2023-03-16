16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahil Güvenlik’ten İzmir’de kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik’ten İzmir’de kurtarma operasyonu

Yunanistan güçleri tarafından Türk karasularına doğru itildiği tespit edilen 18 göçmen, Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 21:41
Takip Et

Sahil Güvenlik, göçmenleri kurtardı

Sahil Güvenlik’ten İzmir’de kurtarma operasyonu
+
Aa
-

İzmir açıklarında yeri tespit edilen düzensiz göçmenler için Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Mart saat 11.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 18 göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
7
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Sivas'ta tarihi gün
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Stefan Kuntz ortaya çıktı! Riva'nın yolunu buldu
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Flaş iddia hem de Türkiye'de: Maçın hakemleri oynadıkları bahis için penaltı vermişler
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
﻿Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.