Sahilde korku dolu anlar

Kaynak: Haber Merkezi
Sahilde korku dolu anlar

İngiltere'deki Snettisham Plajı'nda bulunan kişilerin denizde gördüğü köpek balığı silüeti korku dolu anlar yaşatsa da olayın gerçek yüzü kısa sürede açıklığa kavuşturuldu.

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) ekibi, 11 Ağustos Pazar günü kıyıya yakın bir yerde köpek balığı görüldüğü ihbarıyla sahile geldi. Fakat görülen şeyin bir pilot balina olduğu anlaşıldı.

BDMLR, genç balinanın daha büyük bir sürüden ayrıldığını ancak "çok kötü durumda" olduğunu ve denize geri dönemeyeceğini belirtti.

BDMLR'den Julia Cable, balinanın "çok çok zayıf" olduğunu , şiddetli güneş yanığı aldığını ve durumunun "hızla" kötüleştiğini ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını söyledi.

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