Sahilde korku dolu anlar

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) ekibi, 11 Ağustos Pazar günü kıyıya yakın bir yerde köpek balığı görüldüğü ihbarıyla sahile geldi. Fakat görülen şeyin bir pilot balina olduğu anlaşıldı.

BDMLR, genç balinanın daha büyük bir sürüden ayrıldığını ancak "çok kötü durumda" olduğunu ve denize geri dönemeyeceğini belirtti.

BDMLR'den Julia Cable, balinanın "çok çok zayıf" olduğunu , şiddetli güneş yanığı aldığını ve durumunun "hızla" kötüleştiğini ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını söyledi.