Sahildeki seyyar satıcılara operasyon

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde yaya kaldırımını işgal eden ve seyyar satıcılık yapan kişilere Büyükşehir zabıtası operasyon düzenlendi. 12 tezgaha el konulurken, direnenlere polis müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Mudanya sahilde yaz sezonu öncesinde işi sıkı tutuyor. Yaya kaldırımını işgal edenler ve seyyar tezgah açanlara izin verilmiyor. Polis desteğiyle bugün operasyon gerçekleştiren büyükşehir ekipleri midyeci, kıyafet satıcısı, oyuncak ve meyve satıcısı kişilere izin vermedi.

60 polis ve zabıtanın katıldığı operasyonda 12 tezgaha el konuldu. Yaya kaldırımını işgal edenlere idari yaptırım uygulanırken, seyyar satıcılar için de tespit tutanağı düzenlenip encümene sevk kararı alınıyor. Bu kişilere yaklaşık 3 bin lira da pazar cezası kesiliyor.

Büyükşehir ekipleri, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Kumla, Kurşunlu gibi sahil bandında seyyar satıcıları izin verilmeyeceğini ifade ederken, zabıtaya zorluk çıkaran iki kişi ise polislerce sakinleştirildi.

Oyuncak satan bir kadın da ekiplere tepki gösterirken yarın yine geleceğini söyledi.