Sahilden 300 metre açıkta tuttular. Tekneye çekemeden kaçırdılar

Kumkuyu Marina'dan arkadaşlarını da yanına alan Mehmet Ural motoryat ile ayrıldı. Narlıkuyu açıklarına geldiklerinde Ural ve arkadaşları balık tutmaya karar verdi. Ural oltasını suya indikten kısa süre sonra bir balık iğnesine takıldı.

Ural oltasını sarmaya başlarken, bir arkadaşı da o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına almaya başladı. Diğer arkadaşları da Ural'ı heyecan içinde izlemeye başladılar. Ural balığın ağır olduğunu ve büyük olduğunu söyleyince heyecan zirve yaptı.

Ural'ın güçlükle çektiği oltanın ucunda yavru köpekbalığı çıktı. Tekneye alınmaya çalışılan köpekbalığı iğneden kurtularak denize düştü ve gözden kayboldu.

'Belki balık yakalarız' diyerek denize olta attıklarını anlatan Ural, "Narlıkuyu civarına geldiğimizde yaklaşık 250-300 metre açıkta oltamıza bir şey takıldı. Kayaya mı takıldı dişye düşünerken, balık kurtulmak için oltaya asılmaya başladı. Sonra köpekbalığı olduğunu gördük. Tekneye aldık ama öyle bir çırpındı ki kaçtı. Büyüklüğü yaklaşık 60-70 santimetre vardı. Şaşırdık ve ürktük" dedi.