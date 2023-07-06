Sahile vuran balinanın içinden servet çıktı

Bilim insanları açıkladı. Karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinasının içinden 9.5 kiloluk amber çıkardığı ifade edildi. Amberin değerinin 500 bin Euro (14 milyon TL) olduğu bildirildi. Bu olay sonrasında, 'sahile vuran balinanın içinden servet çıktı' yorumu yapıldı.

Sahile vuran balinanın içinden servet çıktı

Las Palmas Üniversitesi’nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına yaptıkları otopsi sırasında, balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkardığı ifade edildi.

Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirlediği vurgulandı.

Prof. Dr. Antonio Fernandez 3 Temmuz’da yaptığı açıklamada, özellikle parfüm sektörü için son derece değerli bir hammadde olan amberin satılacağını ve La Palma Adası’nda 2021 yılında yanardağ patlamasında zarar gören kişilere bağışlanacağını dile getirdi.

PARFÜM SEKTÖRÜNÜN PAHALI HAMMADESİ AMBER

İspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile beslenirler ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemez ve balinalar, bu katılaşmış ve amber adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkartır.

Ortalama olarak her yüz ispermeçet balinasından sadece biri amber ürettiği için amberler genelde denizde yüzerken keşfedilir. Bu sebeplerden dolayı son derece nadir bir şekilde elde edilen amber, kokusu ve içindeki alkolün parfümü kalıcı hale getirmesi sebeplerinden dolayı parfüm hammadesi olarak son derece değerlidir.

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