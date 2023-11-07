Sahili kırmızı yosun kapladı. Tekirdağlılar endişeyle izliyor

Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosunlar bastı, kum görünmüyor. Her yer kıpkırmızı Belediye ekipleri yosunları temizleme çalışması başlattı. Tekirdağlılar ise alışmadıkları görüntüyü endişeyle izliyor.

KAYNAK: DHA
Sahili kırmızı yosun kapladı. Tekirdağlılar endişeyle izliyor

Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun alarmı. Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodosun ardından Tekirdağ’da sahil yosunla kaplandı ama bu yosunların rengi kırmızı. Hal böyle olunca herkesi bir endişe kapladı. Belediye ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

Marmara Denizi’nde geçen günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizin dibinden kopan yosunlar, Tekirdağ sahilini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kahverengiye boyadı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde 3 gündür sert lodosun yaşandığını söyledi. Pehlivanoğlu, "3 günden beri esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak. Belediyemiz yosunları toplamak için çalışıyor" dedi.

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