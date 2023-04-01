Şahin Özkayımoğlu: Göztepe'nin ayak sesleri geliyor

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı A. Denizlispor’u 2-0 yendi.



"UMARIM DUYUYORSUNUZDUR"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, “Denizlispor maçı her zaman zor olmuştur. Bakmayın ligin altında olduğuna gerçekten kaliteli kadrosu var. Biz takım savunmasını iyi yapan bir ekibiz. Burası zor bir deplasman, Denizlispor hak ettiği yerde değil. Biz Göztepe olarak maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün yine gol yemeden 6 pozisyon bulup, bir pozisyon verdiğimiz maçta 3 puanla dönüyoruz. Muhteşem bir taraftarımız vardı. Göztepe'nin ayak sesleri geliyor. Umarım duyuyorsunuzdur. Biz ayak seslerimizle gelmeye başladık. Şimdi Samsun maçını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.