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Şahin ve atmacalar podyuma çıktı

Rize Ardeşen'de "3. Uluslararası Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali"nde dereceye giren atmaca ve şahinlerin sahiplerine ödül verilirken 28 atmaca ve şahin de doğaya salındı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:43
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Şahin ve atmacalar podyuma çıktı

Şahin ve atmacalar podyuma çıktı
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Vali Erdal Ata Stadyumu'nda organize edilen etkinlikte konuşan Atmacacılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, atmaca kültürünün yörede yıllardır sürdüğünü söyledi.

Bu kültürün devamı için düzenledikleri festivalin 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini anlatan Uzunhasanoğlu, "Atmaca kültürü çok önemli bir yaşam biçimi ve doğa koruma şekli. Amacımız atmacaların doğaya salımı öncesinde bu işin tutkunlarını bir araya toplamak. Festivalle bu geleneği devam ettirenleri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlıyoruz." dedi.

Atmaca ve şahinlerin, güzellik ile beceri açısından duruşu, rengi, tüylerinin özellikleri ve eğitimi gibi özellikleri dikkate alınarak 5 ayrı kategoride değerlendirildiğini anlatan Uzunhasanoğlu, "Bizim için bütün atmacalar ayrı güzel. Kötü atmaca olmaz. Kültürümüzü tanıtmak, bu kültürü gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz, bu kültür kaybolmasın. Atmaca tutkunları, hayvanların yaşam alanlarını, doğayı ve suyu koruyor, bu işi yaşam biçimi olarak yapıyor." diye konuştu.

Atmacası ile etkinliğe katılan 11 yaşındaki Arda Ergüven, bu tutkusunun babasıyla başladığını ifade ederek, "Babam doğaya çok meraklıydı, her sabah özel olarak hazırlanır çıkardı. Son ava çıkışı kötü oldu, atmaca beklerken dağda kulübede vefat etti. Ben de babam gibi bu tutkuya devam ediyorum. Babam bu tutkuyu bana 3 yaşında aşıladı. Babam gibi bu kültürü devam ettirmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılarca ayaklarındaki ipler çözülen 28 atmaca ve şahin doğaya salındı.

Festivalde güzellik açısından dereceye giren atmaca ve şahinlerin sahiplerine de Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya tarafından kupaları verildi.

Organizasyona, atmaca ve şahin meraklıları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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