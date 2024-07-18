Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, mevcut sorunların sorumlusu olarak AK Parti ve MHP'yi işaret etti ve iktidarın uzun süredir bu konuda gerekli önlemleri almadığını öne sürdü. Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten Aygun, vicdanlı bir yaklaşım sergilenmesi ve mevcut yasa teklifinin geri çekilerek, tüm kesimleri memnun edecek yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mevcut uygulamaların hayvan haklarına aykırı olduğunu ve toplumun değerleriyle bağdaşmadığını dile getirdi. Çakırözer, sorunların çözümünde hayvanların öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ankara Milletvekili Mesut Doğan ise, sokak köpeklerinin kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılmasının doğru olmadığını savundu.

Hayvan haklarına ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi, Meclis gündemine taşındı. Teklif kapsamında, hayvan barınakları ve bakımevlerinde görev yapan personelin eğitim alması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, vatandaşların bu merkezleri ziyaret etmeleri ve gönüllü olarak katkıda bulunmalarının önü açılıyor. Evcil hayvan ticaretinin denetimi artırılarak, kayıt dışı üretim ve satışın önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüm evcil hayvanların mikroçip ile tescil edilmesi planlanıyor, bu sayede kaybolma ve hastalık bulaştırma gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, hayvanlara kötü muamelede bulunanlara yönelik cezai yaptırımların bulunduğunu ifade etti. Partiye yönelik "hayvan katliamı" eleştirilerine yanıt veren Yıldırım, sokak hayvanlarının özgürlüğü ile çocukların güvenliğinin dengeli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Milletvekillerinin ardından sivil toplum kuruluşları da konu hakkında görüşlerini dile getirdi. Yasa teklifi üzerindeki genel görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin detaylı incelenmesine geçildi.