Sahnede hayatını kaybetmişti: Volkan Konak'ın vasiyeti şoke etti!

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ünlü sanatçının 31 Mart gecesi saat 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne getirildiği, saat 00.42’de ise yaşamını yitirdiği açıklandı.

Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

"Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir."

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak’ın 2020 yılında verdiği bir konserde yaptığı vasiyet açıklaması sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Konak şu ifadeleri kullanmıştı: “Sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Volkan Konak’ın vasiyeti doğrultusunda defin işlemleri ve cenaze detayları hakkında ailesinden ya da yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sanatçının sevenleri ise sosyal medyada derin üzüntülerini ve saygılarını dile getiriyor.