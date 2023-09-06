Sahnede yeni yaşını kutlayan Beyonce'nin elbisesi tam 600 saatte yapıldı

Ünlü şarkıcı Beyonce bir süredir listelerde fırtınalar koparan son albümü için çıktığı dünya turnesiyle sayısız ülkede milyonlarca hayranına unutulmaz konserler veriyor. Turnenin Amerika ayağı için Los Angeles’a dönen Beyonce 42. yaş gününü de sahnede kutladı. Ünlü şarkıcının sahnede giydiği elbise tam 600 saatte yapıldı.

Sahnede yeni yaşını kutlayan Beyonce'nin elbisesi tam 600 saatte yapıldı

Sadece sesi ve şarkılarıyla değil sahne şovuyla da sevenlerine benzersiz konserler yaşatan Beyonce dünya turundan ülkesine döndü ve California’da arka arkaya üç muhteşem konser verdi. Son konseriyse ünlü şarkıcının 42. doğum gününe denk geldi.

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Sahne giysileriyle de dikkat çeken şarkıcı konser serisisin bu son ve en önemli şovu için sahneye iki ayrı muhteşem kostümle çıktı. Biri mavi ve altın rengi karşımı biri de metalik gri kostümler Versace modaevinin ve efsane modacı Donatella Versace'nin imzasını taşıyordu.

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Aynı desenden büyük bir şapka ve uzun çizmelerle tamamlanan bu mayo şeklindeki özel kostüm, konser Beyonce’nin 42. yaş gününe denk geldiği için özel olarak tasarlanmıştı. Altın sarısı ve mavinin uyumuyla göz kamaştıran bu özel sahne giysisiyle ilgili olarak tasarımcısı Donatella Versace açıklama yaptı.

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Hürriyet'in aktardığına göre, Donatella Versace, Versace Barocco imzalı göz kamaştırıcı mavi ve altın rengi mini elbisenin yapımının 600 saat yani tam 25 gün sürdüğünü açıkladı.

Modaevinde çalışan en yetenekli tasarımcıların kendi elleriyle hazırladığı ikonik elbisenin omuz askılarında Versace'nin altın Medusa '95 amblemleri de yer alıyordu. Yıldız şarkıcının boynunda da elbiseyle aynı renklerden parlak taşlarla hazırlanmış gösterişli bir kolye vardı.

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