Sahneden düşen Kibariye'den paylaşım geldi

Editör: Özlem KIRAL

Mersin Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" düzenlendi. Romanlar Buluşması konserinde ünlü sanatçı Kibariye sahne aldı.

Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.

Yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşüp yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları yaptığı açıklamada, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" ifadesine yer vermişti.

Hastaneden taburcu olan Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım geldi.

Kibariye, nazar boncuğu emojili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.