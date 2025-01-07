Sahte alkol öldürmeye devam ediyor!

Kaynak: İHA
Sahte alkol öldürmeye devam ediyor!

Mersin'de yılbaşı gecesi sahte alkol tüketen 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Yusuf Ünlü, yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişilerden aldığı alkolü içtikten kısa süre sonra rahatsızlandı. Nefes alıp vermekten zorlanan Ünlü, yakınlarının haber vermesiyle ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Yusuf Ünlü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Tükettiği sahte alkolden dolayı hayatını kaybettiği belirtilen Ünlü'nün cenazesi, otopsisinin ardından şehir mezarlığında defnedilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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