Sahte alkol ölüm getirdi iddiası

Kaynak: İHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin ölümünün sahte alkolden kaynaklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazicelal Mahallesi 128 Sokak’ta meydana geldi. Haber alınmayan oto tamircisi Mustafa Ülkü’nün (51) yakınları polise haber verdi. Polisin 112 ekipleri ile birlikte bahse konu adresin yatak odasında yaptığı aramada Mustafa Ülkü ölü olarak bulundu.

aw099431-02.jpg Polisin yaptığı incelemede, ikamet içerisinde sahte alkol olabileceği değerlendirilen sıvılar ve alkol satışı sonucu düzenlenmiş olan satış faturaları bulundu.

aw099431-04.jpgBunun üzerine soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM ekipleri, bahse konu şüpheli tekel bayii sahibi ve çalışanları olan K.A.T. (56), M.G.Ç. (47), T.Ç. (15), E.E. (14) ve A.V.Ç. (44) isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde ise Asayiş ve KOM ekipleri tarafından yapılan aramada ise, 2 adet 5 litre bidon içerisinde ve 5 adette 0,50 litre pet şişeler içerisinde sahte alkol ele geçirildi. Kişilerin adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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