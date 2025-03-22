Sahte altın operasyonu

20 Mart Perşembe günü İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya sahte 1 gramlık altın bozdurulmak istendiği sırada, kuyumcunun altının sahte olduğunu fark etmesi üzerine şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, şahısların kimlikleri polis tarafından kısa sürede tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda, şüpheliler A.S. (47) ve O.K (57) 21 Mart Cuma günü İlkadım’da başka bir kuyumcuya iki adet sahte 1 gramlık altın bozdurmaya çalıştıkları sırada suçüstü, üçüncü şahıs İ.C.K. ise (33) çalışma sonucunda yakalandı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 TL nakit para, 300 Amerikan doları, 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi. Şahıslar ekipler tarafından adliyeye çıkartıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların ekonomik güvenliğini hedef alan bu tür dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karşı mücadelenin aralıksız süreceği belirtildi.