Sahte balı ayırt etmenin püf noktasını açıkladı

Kaynak: İHA
Sahte balı ayırt etmenin püf noktasını açıkladı

Siirt'te 20 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Cemal Tomris, sahte balın insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, gerçek bal ile sahte balı ayırt etmenin püf noktasını açıkladı.

Balın, kalp ve sindirim sistemi başta olmak üzere göz, mide, tansiyon ve damar hastalıklarına iyi geldiğini söyleyen üretici Cemal Tomris, vatandaşların bal alırken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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"Sahte balın göz ile görünebilir" diyen Tomris "Doğal bal süzme olarak kremleşir. Yani orijinal olmayan ballar da kristalize olur ama orijinal yani doğal bal kremleşir. Tereyağı gibi bir görünümü olur" dedi.

Tomris "Doğal balı ellediğiniz vakit kaygan bir yapısı vardır. Orijinalliği süzme balda çözmek çok kolaydır. Bunu balla haşır neşir olmayan balla bir geçmişi olan olmayan her insan çözebilir. Çünkü görseldir. Krem tarzı bir görünüm aldığı için bunu rahatlıkla çözebiliriz'' dedi.

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