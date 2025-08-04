'Sahte diploma' tepkisi: Utansa istifa ederdi

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

"SİBER GÜVENLİKTEN TARIM BAKANLIĞI SORUMLUYMUŞ GİBİ"

Siber güvenlikten sorumlu kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sessizliğini eleştiren Özçağdaş, "Bütün bu süreçte bizim siber güvenliğimizi sağlayacak olan kim? BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu. Kendi e-imzasının kopyalanmasını bile fark etmemiş. Başkan yardımcısı da aynı şekilde, e-imzasının kopyalandığını fark etmemiş. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sanki siber güvenlikten Tarım Bakanlığı sorumluymuş gibi" dedi.

Suat Özçağdaş

"BİRAZ UTANMA OLSA ÇOKTAN İSTİFA ETMİŞ OLURDU"

BTK’nın bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı da eleştiren Özçağdaş, "Abdulkadir Bey neyden bahsediyor? TÜGVA’nın golf arabasına binmiş, yaz kamplarını dolaşıyor. Memleketine gitmiş, oradan fotoğraf paylaşıyor. Biraz utanma olsa, Ulaştırma Bakanı ve BTK Başkanı şimdiye kadar çoktan istifa etmiş olurdu" ifadelerini kullandı.