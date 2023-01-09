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  • Sahte diplomalı çalışan sorusuna bakanlık 40 gündür sessiz. Sahte doktor ve avukattan sonra durum meclis gündemine geldi

Sahte diplomalı çalışan sorusuna bakanlık 40 gündür sessiz. Sahte doktor ve avukattan sonra durum meclis gündemine geldi

Milli Savunma Bakanlığı’nda sahte diplomalı olup olmadığına yönelik 40 gün önceki soru önergesi cevapsız bırakılan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Böyle önemli bir konuda sessiz kalması hayra alamet de değil, kabul edilebilir de” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:23
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Sahte diplomalı çalışan sorusuna bakanlık 40 gündür sessiz. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Bu suskunluk hayra alamet değil

Sahte diplomalı çalışan sorusuna bakanlık 40 gündür sessiz. Sahte doktor ve avukattan sonra durum meclis gündemine geldi
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması talebiyle 1 Aralık 2022’de verdiği soru önergesi cevapsız kaldı.

20 YILLIK SÜREÇ SORULDU
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde yaklaşık bir yıldır pratisyen hekim olarak çalışan Ayşe Özkiraz’ın lise mezunu olduğunun ortaya çıkması sonrası soru önergesini hazırlayan Kılıç, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 2002-2022 yılları arasında sahte üniversite diplomasıyla çalıştığı tespit edilen kamu görevlisinin olup olmadığını sordu.

Kılıç ayrıca, böyle bir durumun tespiti yapıldıysa kamu görevlileri haklarında ne gibi işlemler yapıldığını, artan sahte diploma haberleri üzerine bakanlık çalışanlarının üniversite diplomalarının gerçek olup olmadığına yönelik bir araştırmanın yapılıp yapılmayacağını da sorularına ekledi.

“SAHTE DİPLOMALI KAMU GÖREVLİSİ TESPİT EDİLDİ Mİ?”
Sahte diplomalı kamu görevlilerine yönelik soru önergesine cevap verilmeyen Kılıç durumu Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e değerlendirdi. Kılıç, “Son dönemlerde sahte doktor, öğretmen, mühendis ve avukat başta olmak üzere sahte diplomalı kamu görevlilerinin tespit edildiğini bütün Türkiye basına yansıyan haberlerle birlikte öğrendi. Hatta Cumhurbaşkanı’nın Baş Danışmanlığı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğunun mahkemece tescillendiğini de gördük. Cumhurbaşkanı’nın bile diploması var mı yok mu diye tartışılan bir ortamda halk adına denetim görevini kullanan bir milletvekili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdim. Bunu sadece Milli Savunma Bakanlığına da değil, bütün bakanlıklara kurumunuzda sahte diploma ile görev yapan kamu görevlisi tespit edildi mi, bu konuyla ilgili bir çalışmanız oldu mu diye sordum. Ancak maalesef cevap alamadık” dedi.

“SESSİZLİK HAYRA ALAMET DEĞİL”
“Böyle önemli bir konuda sessiz kalması hayra alamet de değil, kabul edilebilir de” diyen Kılıç, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği atanmış bakanlar soru önergelerimize ya cevap vermekten kaçınıyorlar ya da devlet ciddiyetinden uzak cevaplarla sorularımızı geçiştiriyorlar. Bu da halk adına denetim yapma görevimizin engellenmesidir. Hulusi Akar’da 15 gün içinde cevaplaması gereken soru önergeme yaklaşık bir buçuk aydır cevap vermedi. Şimdilik cevap verilmeme nedenini bilmiyoruz. Böyle önemli bir konuda sessiz kalması hayra alamet de değil, kabul edilebilir de. Ben sorularımın cevabını arıyor olacağım ve bu cevaplara ulaştığımda da kamuoyuyla paylaşacağımın bilinmesini isterim” dedi.

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SUÇLULAR SUSAR
9.01.2023 16:21
SIKISTIKLARI YERDE SUSARLAR .  
 
Uzay Fenercioğlu
9.01.2023 15:50
Sahte diploma suç değil, yakalanmak suç.  
 
Maçkalı
9.01.2023 15:44
Sahte mahte var mı var cezasını çeker, hapsini yatar. Olmayan okulun ibraz edilmeyen diploması ortada olursa bunun bedelini 86 milyon insan ödemek zorundaysa işte o zaman tuz kokmuştur.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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