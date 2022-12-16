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Sahte doktor için istenen ceza belli oldu

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:58
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

Sahte doktor için istenen ceza belli oldu
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DHA'nın haberine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.



TUTUKLULUĞA İTİRAZI REDDEDİLDİ
Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.



Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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CENK
16.12.2022 16:43
Bu hikayeden iyi film olur. maşallah kızımız çok yetenekli.!!! Herkesi kandırmış.  
 
Tekin Ertürk
16.12.2022 16:13
Ulan biz hayatımızı doktorlara emanet ediyoruz .Ulan sahte doktor ne demek? 13 yıl çok az. Umarım GERÇEK doktorlara muhtaç olup ölür.  
 
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