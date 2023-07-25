Sahte doktor Ayşe Özkiraz tıp fakültesini kazanamadı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz girdiği üniversite sınavından tıp fakültesini kazanmak için yeterli puanı alamadı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tıp fakültesini kazanamadı

Doktorluk hayalini sahte belgelerle hastane koridorlarına taşıyan Ayşe Özkiraz tahliye olduktan sonra üniversite sınavlarına girdi. Gerçek doktor olmak için ter döken Ayşe Özkiraz, tıp fakültesi için yeterli puanı toplayamadı.

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Özkiraz, cezaevinde kaldığı dönemde yönetimden soru bankaları istemiş sınavlara cezaevinde hazırlanmıştı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz, mahkemede pişman olduğunu gerçek doktor olmak için bir şans istemişti.

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