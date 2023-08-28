Sahte dolar basmak için matbaa kurdular

Kocaeli'de polis ekipleri, matbaa kurup sahte dolar üretimi yapan ve bunları piyasaya sürmeye çalışan 8 şahsa baskın düzenledi. Polis 2 milyon 152 bin dolar sahte dolar ve imalatında kullanılan makine ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Sahte dolar basmak için matbaa kurdular

İHA'nın haberine göre, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden şahısların, bu bölgede kiraladıkları bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları imal ettiklerini tespit etti.

26 Ağustos tarihinde polis ekiplerince yapılan takip üzerine şüpheli şahısların bastıkları sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirledi. Polis sahte paraların alıcı şahıslara teslimi esnasında bakını gerçekleştirdi. Suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 21 bin 520 adet sahte 100 dolar (2 milyon 152 bin dolar), para basımında kullanılan basım makineleri, sahte 100 dolar basımında kullanılan kalıplara el konuldu.

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