Sahte dolar dolandırıcılığı operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İHA
Sahte dolar dolandırıcılığı operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da bir bankamatikten çıkan 33 adet 100 doların sahte olduğu anlaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Bir bankamatikten 33 tane 100 doların sahte çıkması üzerine, özel bir bankanın yetkilileri İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, ATM’den çıkan paraları, incelenmesi için Merkez Bankası’na gönderdi.

Bankadan gelen raporda, paraların sahte olduğu belirtilince, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 27 ve 29 Ağustos tarihleri arasında sahte paraların bankamatiğe yerleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi yakandı. Yapılan incelemede, şüpheli şahısların, paraları mobil bankacılık işlemiyle Türk Lirası’na çevirdikleri ve üçüncü şahısların hesaplarına aktararak haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

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