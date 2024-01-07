Sahte dolar dolandırıcılığı operasyonu: 11 gözaltı

Bir bankamatikten 33 tane 100 doların sahte çıkması üzerine, özel bir bankanın yetkilileri İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, ATM’den çıkan paraları, incelenmesi için Merkez Bankası’na gönderdi.

Bankadan gelen raporda, paraların sahte olduğu belirtilince, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 27 ve 29 Ağustos tarihleri arasında sahte paraların bankamatiğe yerleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi yakandı. Yapılan incelemede, şüpheli şahısların, paraları mobil bankacılık işlemiyle Türk Lirası’na çevirdikleri ve üçüncü şahısların hesaplarına aktararak haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı.