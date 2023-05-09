Sahte hakim, savcı ve polislere baskın

Şanlıurfa merkezli 6 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 17’si tutuklandı.

Sahte hakim, savcı ve polislere baskın

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde 6 Mayıs'ta Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 25 bin lira, 23 telefon,15 sim kart, 2 hard disk, 11 hafıza kartı, 4 sim kart bloku ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aw887291-01.jpg

aw887291-02.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı Magazin
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı Spor
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır Güncel
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır
Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi Dünya
Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı Dünya
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti Dünya
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını Yeniçağ'a açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını Yeniçağ'a açıkladı