Sahte içki için imalathane kurmuşlar. 4 gözaltı

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, restoranlara satılan sahte içkinin üreticisi, dağıtıcısı ve aracılarına yönelik yapılan 2 aylık çalışma ve fiziki takiple bazı şüpheliler tespit edildi.

Ekiplerce, sahte içki üretimi yapılan Eyüpsultan'da kaçak imalathaneye yapılan operasyonda, şüpheliler Z.Y, A.Y, I.M. ve H.N. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, sahte bandrollü 1500 litre rakı, 1200 litre viski ve 1000 litre votka olmak üzere toplam 3 bin 700 litre sahte içki ile 1500 litre etil alkol, 4 bin sahte bandrol ve 5 bin şişe kapağı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.