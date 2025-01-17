Sahte içki ölümlerinde yeni gelişme! Sayı artıyor...

İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün de 4 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün 4 kişi yaşamını yitirdi. Sahte içki tüketimine bağlı hastaneye başvuran 46 hastanın tedavisi devam ederken 8 kişi taburcu edildi. Yılbaşından bu yana İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahte içkiden metanol zehirlenmesi yaşayan 88 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuran hastalar tedevi altına alınmıştı. 88 kişiden 33'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 HASTA İZİNSİZ HASTANEYİ TERK ETTİ

Hastanede tedavisi devam eden 48 kişiden 29'unun entübe olarak yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Servislerde tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edilirken 1 hastanın tedaviyi reddettiği, 2 hastanın ise izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği belirlendi.