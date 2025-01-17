Sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı! 4 kişi kasten öldürmekten tutuklandı

İstanbul Valiliği sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik ek tedbir kararları aldı. Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ünün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, son 96 saat içinde sahte içki nedeniyle 88 kişinin hastanelere başvurması ve 33 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından sahte içki satışı ve üretimine karşı ek tedbirler alındığını duyurdu. İstanbul genelinde, 1 Ocak 2024'ten itibaren süren operasyonlarda, sahte içki satışı yapan 15 şüpheliden 4'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 3 kişi serbest bırakılırken, 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

302 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı içinde toplam 302 ton sahte alkolün ele geçirildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkol yakalandı. Ayrıca, sahte içki satışına karışan 64 işletmenin iş yeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

VALİLİKTEN YENİ DÜZENLEMELER

Valilik, sahte ve kaçak alkol satışıyla mücadelede etkin bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı. 10 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan genelge ile, alkol satışı yapan işletmelere, iş yerlerinin tamamını görebilecek şekilde kamera takılması ve bir ay süreyle kayıtların tutulması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, 10 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan yeni bir genelge ile sahte alkol satışı yapan işletmelerin işyeri ruhsatlarının iptal edilmesi kararı alındı. Bu uygulama, ölüme sebebiyet veren sahte içki satışı yapan yerler için geçerli olacak.

DENETİM EKİPLERİ 24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞACAK

İstanbul Valiliği, sahte alkol satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak ilçelerde denetim ekipleri kurdu. İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bu ekipler, 24 saat esasına göre kesintisiz denetimler yapacak. Kaymakamlıklar, bu denetimlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi için yazılı talimatlar verdi.

Valilik, sahte alkol satışına karşı yürütülen bu mücadeleye halkın desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti ve sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.