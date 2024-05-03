Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şahıs yakalandı
Mersin’de sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda, sahte ilanlar üzerinden bungalov ev kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 3 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Bu kapsamda, adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalar sırasında, 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 57 adet meri ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

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