Sahte kayısıya dikkat. Henüz hasat edilmedi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2023 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan doğunun parlayan yıldızı olan şehrin ekonomisi için kayısının çok önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en güzel şehrinden dünyanın dört bir yanına kayısı ihracatı yapıldığına vurgu yapan Özcan, "Kayısı Malatya'ya yıllık 500 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. Kayısı Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi almış prestij ürünü. Depremden beri Malatya tarımsal üretime devam ediyor. Depremden sonra ciddi anlamda iş gücü kaybı yaşadık, göç verdik. Buna rağmen biz 2023’ü Şubat ayında bile 5 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdik." İfadelerini kullandı.

Özcan, bildiğiniz gibi bu bölgelerdeki ürünün şeker oranı çok düşük ve sıkmalık diye tabir edilen meyve suyu fabrikalarının iştah kabarttığı ürünler arasında bulunduğunu söyleyerek, Malatya kayısısı gerek yaş gerek kurutulmuş şekliyle dünyada kendini ispat ederek, tüketici kitlelerinin de sabırsızlıkla beklediği bir ürün. Mevsimsel değişiklikler ve iklim değişikliğinde dolayı hasatta gecikme veya erken hasat olabildiğini açıkladı.

Ayrıca Özcan, Malatya kayısısının henüz hasat edilmediğini ve raflara girmediğini vurgulayarak, bugün raflarda tüketilen ve 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürünün Malatya kayısısıyla bir alakası olmadığı söyledi.

KAYISI HASADINA SAYILI GÜNLER KALDI

Özcan, mahsulün vatandaşın damak tadıyla buluşmasına, yaş kayısı ihracatının başlamasına çok az bir süre kaldığı belirterek, 1 Temmuz itibarıyla hem yaş kayısı ihracatının başlayacağını hem de ülke sınırları içinde Malatya kayısısını tatmak ve yemek için büyük sabırsızlıkla gün sayan tüketici kitlelere ulaşacağını söyledi.

Özcan, her yıl birkaç gün farklılık gösterse de haziranın son haftası ile temmuzun ilk haftası Malatya kayısısının tezgahta yerini aldığını ifade etti.

Henüz tüketiciye ulaşabilecekleri bir hasada başlayamadıklarını belirten Özcan, geçen günlerde erkenci kayısı denilen ürünleri hasat ettiklerini, tüketicinin alışkın olduğu, tadına aşina olduğu kayısının hasadına henüz başlamadıklarını ifade etti.

HASADA DAVET

Özcan, depremden sonra ciddi bir insan iş gücü kaybı yaşadıklarını söyleyerek şimdi bunu toparlamaya çalıştıklarını ve Malatya'da herkesi misafir edebileceklerini söyledi. Özcan, hasat döneminde herkesi Malatya'ya beklediklerini ve hem iş ortaklığı yapıp beraber hasat yapacakları hem de hasat yaparken kayısı da yardımcı olan arkadaşları misafir edeceklerini söyledi.